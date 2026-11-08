जागरण संवाददाता, एकमा (सारण)। मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो सफलता की राह खुद बन जाती है।एकमा नगर पंचायत स्थित भरहोपुर गांव की बेटी ज्योति कुमारी ने इस बात को साबित कर दिया है।

उन्होंने अहमदाबाद के प्रतिष्ठित बीजे मेडिकल कॉलेज से एमएस (ENT) की पढ़ाई पूरी कर गुजरात विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है।

इस उपलब्धि के लिए उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। उनकी सफलता से न केवल परिवार, बल्कि पूरे गांव और क्षेत्र का मान बढ़ा है।

ज्योति ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बड़ौदा से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की थी।

इसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सक बनने के लक्ष्य के साथ एमएस (ईएनटी) की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया।

कठिन अध्ययन और निरंतर मेहनत के दम पर उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

केंद्रीय विद्यालय से मेडिकल कॉलेज तक का सफर

ज्योति की प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से हुई। बचपन से ही पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि और लगन ने उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।