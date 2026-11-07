वैशाली के बेटे ने NEET PG में लहराया परचम, बिहार में हासिल की सातवीं रैंक; पीएमसीएच में ही पढ़ेंगे

संवाद सूत्र, पातेपुर (वैशाली)। पातेपुर प्रखंड के सिमरवाड़ा गांव निवासी डॉ. विशाल ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट पीजी) में शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार में सातवां स्थान हासिल किया है।

इस उपलब्धि के आधार पर उनका चयन पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (PMCH) के हड्डी रोग विभाग में हुआ है।

अब वे इसी संस्थान से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर अस्थि रोग विशेषज्ञ बनेंगे। उनकी सफलता से परिवार के साथ गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

PMCH से पूरी की एमबीबीएस की पढ़ाई

खास बात यह है कि डॉ. विशाल ने MBBS भी पीएमसीएच से ही पूरी की है। अब इसी संस्थान में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलने से उनकी शैक्षणिक यात्रा को नई दिशा मिली है।

उनकी उपलब्धि को क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत माना जा रहा है। डॉ. विशाल के पिता विनोद कुमार रजक प्रशिक्षण महाविद्यालय में व्याख्याता हैं, जबकि मां इंदु कुमारी शिक्षिका हैं। परिवार में मिला शैक्षण‍िक माहौल उनके दादा आनंद लाल रजक हैं और नाना रविंद्र रजक क्षेत्र के जाने-माने समाजसेवी हैं। डॉ. विशाल ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता के मार्गदर्शन, दादा-दादी के आशीर्वाद, शिक्षकों के सहयोग और नाना के प्रोत्साहन को दिया है।