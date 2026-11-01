सारण में खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई: 480 दुकानों पर छापेमारी, 2 के लाइसेंस रद



जागरण संवाददाता, छपरा। रबी मौसम में किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी व जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।

जिले में अब तक 480 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। अनियमितता मिलने पर दो उर्वरक प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति रद की गई है। वहीं, दो थोक उर्वरक विक्रेताओं और दो बीज विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है।

जिला कृषि पदाधिकारी के अनुसार, जिले में रबी मौसम के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। वर्तमान में 12,706.68 मीट्रिक टन यूरिया, 3,684.30 मीट्रिक टन डीएपी और 5,540.05 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है। इसके अलावा पोटाश और एसएसपी का भी पर्याप्त भंडार है।