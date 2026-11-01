सारण: युवती की फोटो एडिट कर ब्लैकमेलिंग, शारीरिक शोषण के बाद गहने और तीन लाख रुपये ऐंठे; केस दर्ज

संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण का गंभीर मामला सामने आया है।

गांव के ही एक युवक पर आपत्तिजनक तस्वीर और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 20 वर्षीय युवती का लंबे समय तक शोषण करने का आरोप है।

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने उससे तीन लाख रुपये नकद और शादी के लिए रखे सोने-चांदी के जेवरात भी ले लिए। शादी का झांसा देकर उसे दिल्ली और फिर बेंगलुरु ले गया। वहां दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाने का दबाव भी बनाया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है।