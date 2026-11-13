सारण के बिना बोर्ड वाले निजी अस्पताल में बड़ा हादसा, डिलीवरी से पहले जच्चा-बच्चा की मौत; डॉक्टर फरार

संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। सारण के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के असोईयां स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव की उम्मीद लेकर पहुंची महिला की जिंदगी ही दांव पर लग गई। दूसरे बच्चे को जन्म देने से पहले 25 वर्षीय महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई।

घटना से आक्रोशित स्वजन ने शुक्रवार को एंबुलेंस से शव अस्पताल पहुंचाकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने अस्पताल संचालक और चिकित्सक पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पैसे की मांग के बाद बिगड़ी स्थिति मृतका की पहचान मकेर थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव निवासी रोहित कुमार पासवान की पत्नी लक्ष्मी देवी के रूप में हुई है। वह दूसरे प्रसव के लिए गुरुवार को असोईयां स्थित निजी अस्पताल में भर्ती हुई थीं। स्वजन का आरोप है कि चिकित्सक दिनेश राय ने इलाज के नाम पर पैसे की मांग की। इसके बाद परिजन पैसों की व्यवस्था करने चले गए।

शुक्रवार को अस्पताल लौटने पर चिकित्सक ने महिला की स्थिति गंभीर बताते हुए उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार, महिला को जब एंबुलेंस पर रखा गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना में गर्भस्थ शिशु की भी जान चली गई।

एक वर्षीय बेटी के सिर से उठा मां का साया लक्ष्मी देवी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी एक वर्षीय पुत्री आरोही कुमारी है। मृतका बरदहियां निवासी लालदेव मांझी की पुत्री थीं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका आरोप है कि समय पर समुचित इलाज मिलता तो मां और बच्चे की जान बच सकती थी।

बिना बोर्ड के अस्पताल संचालन पर उठे सवाल घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घटना के बाद कथित चिकित्सक के फरार होने की बात भी सामने आई है।