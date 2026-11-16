छठ के बाद परदेस लौटने का इंतजाम, छपरा से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए 3 स्पेशल ट्रेनों का एलान

जागरण संवाददाता, छपरा। Railway News: छठ महापर्व संपन्न होने के बाद दूसरे प्रदेशों में कामकाज के लिए लौटने वाले यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने तीन पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है।

इन ट्रेनों के चलने से छपरा, गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को दिल्ली और अहमदाबाद की यात्रा में सहूलियत होगी।

रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना संख्या 215/2026 के अनुसार, इन ट्रेनों का परिचालन 17 नवंबर को एक-एक फेरे के लिए किया जाएगा।

रेलवे के अनुसार, छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच 05063/05064 अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

05063 छपरा-आनंद विहार स्पेशल 16 नवंबर को रात नौ बजे छपरा से खुलेगी और अगले दिन शाम 4:55 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।

वापसी में 05064 आनंद विहार-छपरा स्पेशल 17 नवंबर को रात 8:10 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 3:50 बजे छपरा पहुंचेगी। इस ट्रेन में सामान्य श्रेणी के 18 और दो एसएलआरडी सहित कुल 20 कोच होंगे।

वहीं, छपरा से अहमदाबाद के लिए 17 नवंबर को आरक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन शाम 5:10 बजे छपरा से प्रस्थान कर बलिया, गाजीपुर सिटी, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, कोटा और रतलाम होते हुए अगले दिन सुबह 6:20 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। इसमें कुल 20 कोच लगाए जाएंगे।