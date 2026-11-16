छठ के बाद मुंबई लौटने वालों को राहत, जयनगर से चलेगी स्पेशल ट्रेन; मधुबनी-दरभंगा सहित इन स्टेशनों पर स्टॉपेज

जागरण संवाददाता, मधुबनी। छठ महापर्व के बाद दूसरे राज्यों में लौटने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 05539/05540 जयनगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-जयनगर साप्ताहिक विशेष ट्रेन नवंबर में कुल चार फेरे लगाएगी।

इस ट्रेन के परिचालन से मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर सहित मिथिलांचल के यात्रियों को मुंबई की ओर जाने में राहत मिलने की उम्मीद है।

पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर की ओर से 13 नवंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक, गाड़ी संख्या 05539 जयनगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल 17 नवंबर को जयनगर से खुलेगी।

इसके बाद 24 नवंबर को भी इसका परिचालन होगा। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 05540 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-जयनगर स्पेशल 19 और 26 नवंबर को चलेगी। इस प्रकार दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे निर्धारित किए गए हैं।

मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में ठहराव

जयनगर से चलने वाली यह विशेष ट्रेन मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर होते हुए मुंबई जाएगी। निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार, ट्रेन जयनगर से रात 11:50 बजे प्रस्थान करेगी।

मधुबनी में रात 12:28 से 12:30 बजे तक, दरभंगा में रात 1:45 से 1:47 बजे तक और समस्तीपुर में सुबह 3 से 3:30 बजे तक ठहराव होगा। इसके बाद मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर और डीडीयू होते हुए आगे की यात्रा करेगी।