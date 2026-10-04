थानाध्यक्ष ने निकाली चप्पल और तान दी पिस्टल, छपरा में बाढ़ राहत सामग्री वितरण के दौरान विवाद, Video वायरल

जागरण संवाददाता, छपरा। गंडक नदी के तटबंध टूटने से आई भीषण बाढ़ के बीच मकेर प्रखंड के पुरुषोत्तमपुर में राहत सामग्री वितरण के दौरान थानाध्यक्ष द्वारा ग्रामीणों पर पिस्टल तानने का मामला सामने आया है।

घटना से संबंधित एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। प्रसारित वीडियो में मकेर थानाध्यक्ष संग्राम सिंह ग्रामीणों की ओर पिस्टल ताने दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है।