पटना में सब्जी बेचती रही मां, इधर बेटा बन गया इनामी डकैट, समस्तीपुर से झारखंड तक तलाश

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । समस्तीपुर और सोना लूट का इतिहास दिन व दिन गहरा होता जा रहा। एक बार फिर से झारखंड प्रदेश के केनरा बैंक में दिनदहाड़े डकैती की तार जिले के बदमाशों की संलिप्तता उजागर हुई है।

झारखंड पुलिस ने अंगारघाट थाना के चैता गांव के प्रियदर्शी उर्फ दर्शन पर दो लाख के इनाम की घोषणा की है। दर्शन पूरे परिवार के साथ पटना में रहता है। वह मूल रूप से चैता गांव के वार्ड 6 का निवासी है। उसके पिता अरुण कुमार राय का निधन हो चुका है।

मां पटना में सब्जी बेचकर अपना भरण-पोषण करती है। बताया गया कि वहीं से दर्शन ने भी अपराधिक दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उसका जुड़ाव सोना लूटने वाले गिरोह से हुआ और जमशेदपुर में लूट की घटना की। अब, झारखंड पुलिस ने उसकी तस्वीर जारी करते हुए आमजनों से सूचना देने की बात कही है। आरोपित का नाम सामने आने के बाद झारखंड पुलिस की टीम समस्तीपुर में उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। उसके संभावित ठिकानों के साथ ही उसके संपर्क में रहने वाले लोगों और रिश्तेदारों के बारे में भी जानकारी जुटायी जा रही है।

बता दें कि इससे पूर्व गत सोमवार को भी झारखंड पुलिस की एसटीएफ ने अंगारघाट और विभूतिपुर थाना क्षेत्र में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की थी। इस दौरान विभूतिपुर के बोरिया गांव से एक संदिग्ध को पूछताछ के लिये पकड़कर झारखंड पुलिस अपने साथ ले गयी थी। बता दें कि 24 सितंबर 2026 को जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित केनरा बैंक में पांच अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने दिनदहाड़े डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था।