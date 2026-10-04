मुजफ्फरपुर में मां की उम्र 51 तो बेटी 44 की, जन्मतिथि के इस गणित ने शिक्षा विभाग को चौंकाया

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले में दो विशिष्ट शिक्षिकाओं की जन्मतिथि का मामला चर्चा का विषय बना है। शिकायत में दोनों शिक्षिकाओं को मां-बेटी बताते हुए उनकी जन्मतिथियों में असामान्य रूप से कम अंतर होने का आरोप लगाया गया है।

दोनों अलग-अलग प्रखंडों के प्राथमिक विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। मामला सामने आने के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों शिक्षिकाओं से अलग-अलग स्पष्टीकरण मांगा है।

मामला मड़वन प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मियां पकड़ी की विशिष्ट शिक्षक बसंती और कांटी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कुशी स्टेशन टोला की विशिष्ट शिक्षक भारती कुमारी का है।

दोनों की उम्र में करीब 11 वर्ष छह माह का अंतर बताया गया है। इस संबंध में नौ सितंबर को सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने दोनों शिक्षिकाओं से उनके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया था।