PM किसान सम्मान निधि: सारण के 4.53 लाख किसानों का e-KYC बाकी, अटक सकती है अगली किस्त
सारण जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4.53 लाख किसानों का ई-केवाईसी लंबित है।
HighLights
सारण में 4.53 लाख किसानों का ई-केवाईसी लंबित है।
ई-केवाईसी न होने पर अगली किस्त रुक सकती है।
किसान मोबाइल या वसुधा केंद्र से ई-केवाईसी कराएं।
जागरण संवाददाता, छपरा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए ई-केवाईसी पूरा करना आवश्यक है।
समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों की आगामी 2000 रुपये की किस्त के भुगतान में बाधा आ सकती है। जिला कृषि विभाग ने लंबित ई-केवाईसी को जल्द पूरा कराने के लिए किसानों से अपील की है।
जिला कृषि पदाधिकारी मधुरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि सारण जिले में योजना के तहत कुल 5,18,559 किसान पंजीकृत हैं। इनमें अभी तक 64,973 किसानों का ई-केवाईसी पूरा हुआ है, जबकि 4,53,588 किसानों का सत्यापन लंबित है।
उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, वे जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि अगली किस्त की राशि मिलने में परेशानी नहीं हो।
किसान अपने मोबाइल फोन पर ओटीपी के माध्यम से स्वयं ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी वसुधा केंद्र, पंचायत के किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक के माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है।
विभाग की ओर से वीएनओ एप के माध्यम से ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिले में ई-केवाईसी की स्थिति प्रखंडवार अलग-अलग है।
दरियापुर में सबसे अधिक 58,385 किसानों का ई-केवाईसी लंबित है। बनियापुर में 48,614 और गरखा में 41,568 किसानों का सत्यापन बाकी है। वहीं रिविलगंज में 5,258 और दिघवारा में 6,439 किसानों का ई-केवाईसी लंबित है।
प्रखंडवार पूरा आंकड़ा (सारण जिला)
|क्र.
|प्रखंड
|कुल किसान
|ई-केवाईसी पूर्ण
|लंबित
|1
|अमनौर
|25,997
|2,082
|23,915
|2
|बनियापुर
|51,745
|3,131
|48,614
|3
|छपरा
|21,467
|1,378
|20,089
|4
|दरियापुर
|62,550
|4,165
|58,385
|5
|दिघवारा
|7,033
|594
|6,439
|6
|एकमा
|18,555
|2,467
|16,088
|7
|गड़खा
|50,515
|8,947
|41,568
|8
|इसुआपुर
|33,979
|6,850
|27,129
|9
|जलालपुर
|11,330
|921
|10,409
|10
|लहलादपुर
|12,162
|2,213
|9,949
|11
|मकेर
|18,656
|2,700
|15,956
|12
|मांझी
|25,423
|2,952
|22,471
|13
|मढ़ौरा
|38,723
|4,904
|33,819
|14
|मशरक
|33,651
|6,047
|27,605
|15
|नगरा
|12,849
|1,545
|11,304
|16
|पानापुर
|29,305
|6,256
|23,049
|17
|परसा
|27,349
|3,521
|23,828
|18
|रिविलगंज
|5,566
|308
|5,258
|19
|सोनपुर
|17,546
|1,747
|15,799
|20
|तरैया
|14,158
|2,245
|11,914
|कुल सारण
|5,18,559
|64,973
|4,53,588
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