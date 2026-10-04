PM किसान सम्मान निधि: सारण के 4.53 लाख किसानों का e-KYC बाकी, अटक सकती है अगली किस्त

जागरण संवाददाता, छपरा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए ई-केवाईसी पूरा करना आवश्यक है।

समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों की आगामी 2000 रुपये की किस्त के भुगतान में बाधा आ सकती है। जिला कृषि विभाग ने लंबित ई-केवाईसी को जल्द पूरा कराने के लिए किसानों से अपील की है।



जिला कृषि पदाधिकारी मधुरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि सारण जिले में योजना के तहत कुल 5,18,559 किसान पंजीकृत हैं। इनमें अभी तक 64,973 किसानों का ई-केवाईसी पूरा हुआ है, जबकि 4,53,588 किसानों का सत्यापन लंबित है।