संवाद सूत्र, गड़खा (सारण)। छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर गड़खा थाना क्षेत्र के भैसमारी स्थित श्री निवास अस्पताल के समीप बुधवार को सड़क हादसे में एक महिला और 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। सीएनजी टेंपो और एक अज्ञात वाहन के बीच हुई जोरदार टक्कर में टेंपो चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सीएनजी टेंपो छपरा से गड़खा की ओर जा रहा था। इसी दौरान भैसमारी के समीप तेज टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सवार महिला और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।