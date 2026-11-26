संवाद सूत्र, सूर्यगढ़ा (लखीसराय)। लखीसराय-मुंगेर एनएच 80 पर सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आदुपुर गांव के समीप गुरुवार की अल सुबह ट्राली लगे ऑटो की चपेट में आने से एक अधेड़ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

मृतक की पहचान आदुपुर गांव निवासी राम गुलाम राय के पुत्र कमल किशोर राय (63) के रूप में हुई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर आवागमन बाधित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया।

ईंट भट्ठे पर करते थे मजदूरी जानकारी के अनुसार, कमल किशोर राय ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। गुरुवार की सुबह करीब पांच बजे शौच के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान लखीसराय की ओर से तेज गति में आ रहा मिर्च लदा ट्राली लगा आटो उन्हें धक्का मारते हुए निकल गया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।