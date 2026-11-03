NDA इंटरव्यू में नहीं मिली सफलता, फिर भी नहीं मानी हार; CDS में AIR-60 लाकर सारण के आर्यन राज बने सेना में लेफ्टिनेंट

जागरण संवाददाता, मढ़ौरा (सारण)। सारण के रहने वाले आर्यन राज ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (CDS-1) 2026 की अंतिम मेरिट सूची में आर्यन ने ऑल इंडिया रैंक (AIR)-60 हासिल की है।

इस सफलता के साथ उनका भारतीय सेना में अधिकारी यानी लेफ्टिनेंट बनने का सपना भी साकार हो गया है। आर्यन की उपलब्धि से उनके परिवार के साथ-साथ मढ़ौरा और पूरे सारण जिले में खुशी का माहौल है। NDA इंटरव्यू में असफलता बनी आगे बढ़ने की वजह आर्यन राज की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले उन्हें एनडीए के इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली थी। शुरुआती असफलता के बावजूद उन्होंने इसे अपनी मंजिल के रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया।

उन्होंने अपनी कमियों को समझकर तैयारी जारी रखी और सेना में अधिकारी बनने के लक्ष्य पर लगातार काम करते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और CDS परीक्षा में शानदार रैंक हासिल कर उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई, लक्ष्य था सेना में अधिकारी बनना आर्यन ने एमिटी विश्वविद्यालय, लखनऊ से जनसंचार (मास कम्युनिकेशन) में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई के साथ ही उनके मन में भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सपना था।

इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने लगातार तैयारी की। कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ उन्होंने CDS परीक्षा की तैयारी की और अंतिम मेरिट सूची में देशभर में 60वीं रैंक हासिल की। भटवलिया से मढ़ौरा तक, परिवार में खुशी का माहौल आर्यन राज का पैतृक निवास भटवलिया है, जबकि वर्तमान में उनका परिवार मढ़ौरा के स्टेशन रोड में रहता है। उनके दादा स्वर्गीय नंदकिशोर सिंह शिक्षक थे। उनके पिता शरदेन्दु सिंह और माता रिंकू सिंह हैं। बेटे की इस शानदार सफलता से परिवार में उत्साह का माहौल है। आर्यन के चयन की खबर मिलते ही परिजनों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया। AIR-60 ने बढ़ाया सारण का मान CDS जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक-60 हासिल करना आर्यन की मेहनत और प्रतिभा को दर्शाता है। उनकी सफलता से मढ़ौरा ही नहीं, बल्कि पूरे सारण जिले का गौरव बढ़ा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि आर्यन ने अपनी उपलब्धि से युवाओं के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उनकी कहानी प्रेरणा देने वाली है। असफलता के बाद सफलता की मिसाल बने आर्यन आर्यन की कहानी उन युवाओं के लिए खास संदेश देती है जो पहली कोशिश में सफलता नहीं मिलने पर निराश हो जाते हैं। NDA इंटरव्यू में असफल होने के बाद भी आर्यन ने प्रयास नहीं छोड़ा।