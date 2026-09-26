बिहार में JP विश्वविद्यालय की वेबसाइट में चलने लगा पोर्न वीडियो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में खबर फैलते ही मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, छपरा। जय प्रकाश विश्वविद्यालय की वेबसाइट शुक्रवार की रात अचानक विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए चौंकाने वाला अनुभव बन गई। jpv.ac.in पर क्लिक करते ही वेबसाइट अपने आप आगे बढ़ने लगी और इसी दौरान स्क्रीन पर अश्लील फिल्म की साइट भी दिखाई देने लगी।

करीब 1 मिनट 31 सेकंड तक चलने वाले इस क्रम में आपत्तिजनक वीडियो सामने आता रहा। वेबसाइट खोलने वाले कई विद्यार्थियों ने इसकी जानकारी एक-दूसरे को दी तो मामला विभिन्न वाट्सएप ग्रुपों तक पहुंच गया। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया।

वेबसाइट खुलते ही सामने आने लगा आपत्तिजनक कंटेंट बताया गया कि शुक्रवार रात से वेबसाइट खोलने पर सामान्य शैक्षणिक जानकारी के बजाय आपत्तिजनक सामग्री दिखाई दे रही थी। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद वीडियो अपने आप आगे बढ़ता था।

इस दौरान अश्लील फिल्म से संबंधित साइट स्क्रीन पर आ जाती थी। मामला फैलने के बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों में इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। हैक हुई वेबसाइट या पुरानी साइट में तकनीकी गड़बड़ी आपत्तिजनक सामग्री वेबसाइट पर कैसे पहुंची, इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन यह पुष्टि नहीं कर सका है कि वेबसाइट को हैक किया गया था या किसी अन्य तकनीकी कारण से यह सामग्री प्रदर्शित हुई। हालांकि, विश्वविद्यालय की ओर से वेबसाइट की तकनीकी स्थिति की जांच शुरू कर दी गई है।

समस्या ठीक की गई जेपी विश्वविद्यालय के आइटी सेल प्रभारी डॉ. विद्याधर ने बताया कि वेबसाइट की समस्या को ठीक कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने वेबसाइट के कारण तकनीकी परेशानी सामने आई थी। मामले को देखा जा रहा है और इसकी तकनीकी जांच की जा रही है।