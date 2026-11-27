जागरण संवाददाता, छपरा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में अंकपत्रों की गड़बड़ी दूर कराने के लिए छात्र-छात्राएं अब भगवान की शरण में पहुंच गए हैं। आवेदन और आंदोलन से थक चुकी छात्राओं ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए अनोखा दंड प्रणाम आंदोलन किया।

छात्राओं ने मुख्य द्वार से प्रशासनिक भवन तक भुईं परी करते हुए मार्च किया। उनका कहना था कि शायद भगवान के दंड प्रणाम से विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि मिले और विद्यार्थियों का भविष्य सुधर सके। आवेदन से थकीं, अब दंड प्रणाम की बारी शोध विद्यार्थी संगठन (आरएसए) की छात्रा इकाई ने छात्रा सह प्रमुख अजीमा खातून के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी लगातार आवेदन दे रहे हैं। आंदोलन भी कर रहे हैं। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अधिकार मांगने पर उलटे मुकदमे दर्ज कराकर प्रताड़ित किया जाता है।

बिना परीक्षा अंक, अंकपत्र में दर्ज संगठन के अनुसार, स्नातक चार वर्षीय पाठ्यक्रम के सत्र 2023-27, 2024-28 और 2025-29 के सेमेस्टर एक से पांच तक के अंकपत्रों में व्यापक त्रुटियां हैं। कई महाविद्यालयों में आंतरिक परीक्षा नहीं हुई। कहीं अंक विश्वविद्यालय को भेजे ही नहीं गए। इसके बावजूद अंकपत्रों में आंतरिक अंक दर्ज हैं। छात्राओं ने पूछा कि आखिर बिना परीक्षा और अंक के विद्यार्थियों को अंक कैसे मिल गए?