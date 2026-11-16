सारण के जलालपुर में बंद इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भड़की आग, लाखों का सामान जलकर राख

संवाद सूत्र, जलालपुर (सारण)। जलालपुर चौक के समीप रविवार को शार्ट सर्किट से एक इलेक्ट्रानिक दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दुकान में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया।

धुएं के साथ उठती आग की लपटों से चौक पर अफरा-तफरी मच गई। घटना में हजारों रुपये मूल्य का सामान जलकर राख हो गया। दुकान विशुनपुर निवासी विनय कुमार की बताई जा रही है।

आग की लपटें देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना जलालपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

दुकान में ताला बंद होने के कारण आग बुझाने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर दुकान का ताला तोड़ा। फिर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी।