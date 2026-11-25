संवाद सहयोगी, जलालपुर (सारण)। रबी की प्रमुख फसल चने पर रोग का प्रकोप बढ़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रखंड क्षेत्र के कई खेतों में चने के पौधे अचानक पीले पड़कर सूख रहे हैं।

कुछ पौधों की जड़ों में कीड़े लगने के साथ जड़ और तने में सड़न के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। फसल की इस स्थिति से किसानों को उत्पादन प्रभावित होने की आशंका सताने लगी है।

कीड़े लगने से समस्या और गंभीर हो रही

मंझवलिया गांव के प्रशिक्षित एवं सम्मानित किसान संतोष कुमार सिंह ने बताया कि उनके खेत में चने के पौधे लगातार पीले पड़कर सूख रहे हैं। जड़ों में कीड़े लगने से समस्या और गंभीर हो रही है।

उन्होंने बताया कि फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने के बाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी से खेत का निरीक्षण कराने का आग्रह किया गया था, लेकिन अब तक कृषि विभाग की टीम जांच के लिए नहीं पहुंची है। उन्होंने प्रभावित खेतों का जल्द निरीक्षण कर रोग की पहचान और उचित उपचार की व्यवस्था कराने की मांग की है।

वैज्ञानिक ने बताई बचाव की विधि कृषि वैज्ञानिक डॉ. जीतेंद्र चंद्र चंदोला ने बताया कि पौधों में दिखाई दे रहे लक्षण उकठा अथवा जड़-तना सड़न जैसे फफूंदजनित रोग के हो सकते हैं। इसमें पत्तियां पीली पड़कर मुरझाने लगती हैं और धीरे-धीरे पौधे सूख जाते हैं।