संवाद सूत्र, पानापुर (सारण)। थाना क्षेत्र के धनौती गांव में बुधवार की रात भाड़े के भुगतान को लेकर हुआ विवाद एक किसान की मौत का कारण बन गया। धान का बोझा ढोने के भाड़े को लेकर हुए विवाद के बाद एक पक्ष की ओर से लाठी-डंडों से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल किसान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मृतक की पहचान धनौती गांव निवासी 55 वर्षीय तेरस राम के रूप में हुई है। बुधवार की रात देर रात सदर अस्पताल छपरा में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल है। भाड़े के भुगतान को लेकर विवाद मिली जानकारी के अनुसार, तेरस राम ने गांव के ही कामेश्वर सिंह के यहां धान का बोझा ढोने का काम किया था। काम पूरा होने के बाद भाड़े के भुगतान को लेकर देर शाम दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ने लगा।

हालांकि, मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को समझाया और मामला शांत करा दिया। उस समय लगा कि विवाद समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ देर बाद मामला फिर गंभीर रूप ले लिया। जान से मारने की धमकी देते हुए फरार बताया जाता है कि विवाद के बाद ट्रैक्टर चालक ने फोन कर अपने स्वजन और सहयोगियों को मौके पर बुला लिया। आरोप है कि उनके पहुंचते ही तेरस राम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया।

अचानक हुए हमले में किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। मारपीट के बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद छपरा किया गया था रेफर घटना की जानकारी मिलने पर स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल तेरस राम को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पानापुर पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया।