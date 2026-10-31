बागी बनकर लड़ा चुनाव, NDA प्रत्याशी को हराया; अब जीत के बाद BJP में लौटे सारण शिक्षक MLC डॉ. राहुल राज

डिजिटल डेस्क, सारण। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय एमएलसी निर्वाचित हुए डॉ. राहुल राज ने भारतीय जनता पार्टी में वापसी के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शिष्टाचार भेंट की।

इस दौरान उनके साथ सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी भी उपस्थित थे। डॉ. राहुल राज ने पार्टी में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत के तहत मुख्यमंत्री से मिलकर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया।

गठबंधन की सीट बंटवारे के चलते बने थे बागी

डॉ. राहुल राज इससे पहले भाजपा में राज्य स्तर पर संगठनात्मक पदों पर कार्य कर चुके हैं। वह सारण शिक्षक सीट से एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, मगर गठबंधन के समझौते में यह सीट जनता दल (यूनाइटेड) के हिस्से में चली गई। प्रत्याशी न बनाए जाने पर उन्होंने बगावती रुख अपनाते हुए निर्दलीय ताल ठोकने का निर्णय लिया।