जागरण संवाददाता, छपरा। विश्व प्रसिद्ध हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेला के उद्घाटन समारोह में रविवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण सहित पूरे बिहार के विकास को लेकर महत्वाकांक्षी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।

उन्होंने कहा कि सोनपुर की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए बाबा हरिहरनाथ मंदिर के भव्य जीर्णोद्धार से लेकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, आधुनिक टाउनशिप और बेहतर सड़क एवं जलमार्ग कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सोनपुर मेला अब केवल पशु मेले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे बिहार की कला, संस्कृति, सभ्यता और व्यापार को वैश्विक मंच देने वाले बड़े ट्रेड फेयर के रूप में विकसित किया जाएगा। मंदिर, एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी से बदलेगी सोनपुर की तस्वीर मुख्यमंत्री ने बाबा हरिहरनाथ मंदिर के विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना का उल्लेख किया। इसके साथ ही सोनपुर के समग्र विकास के लिए 680 करोड़ रुपये की योजना की जानकारी दी।

उन्होंने सोनपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य भी सामने रखा। क्षेत्र में आधुनिक टाउनशिप का निर्माण शुरू होने की बात कहते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों की आशंकाओं पर कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी। सांसद राजीव प्रताप रूडी लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं।

यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सोनपुर-हाजीपुर के बीच पिछले 14 वर्षों से लंबित फोरलेन पुल को आगामी जून से पहले चालू कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गंगा और गंडक नदियों से गाद निकालने की दिशा में भी काम किया जाएगा, ताकि बाढ़ की समस्या से राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त गंगा अंबिका पथ और सोनपुर से गोपालगंज तक नारायणी पथ के निर्माण की योजना है।

जलमार्ग के माध्यम से सोनपुर को कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह से जोड़ने की पहल भी की जाएगी। इससे व्यापार और माल परिवहन को नई गति मिलने की उम्मीद है। रोजगार, निवेश और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर मुख्यमंत्री ने बिहार की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य का बजट पहले लगभग छह हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 3.17 लाख करोड़ रुपये हो गया है।