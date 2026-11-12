आज छपरा के मांझी पहुंचेंगे CM सम्राट चौधरी, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण

जागरण संवाददाता, छपरा। सरयू नदी के तट पर बसे मांझी में आज गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर रामघाट से लेकर दलन सिंह उच्च विद्यालय परिसर तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

मुख्यमंत्री रामघाट में अटल वाटिका, यज्ञशाला और जीविका रसोई का निरीक्षण करेंगे। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और एसएसपी रोशन कुमार बुधवार की देर रात तक तैयारियों का जायजा लेते रहे।

हेलीपैड से रामघाट तक का कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12:40 बजे हेलीकॉप्टर से दलन सिंह उच्च विद्यालय परिसर स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से 12:55 बजे रामघाट के लिए रवाना होंगे और पांच मिनट बाद वहां पहुंचेंगे। रामघाट परिसर में अटल वाटिका, यज्ञशाला और जीविका रसोई का अवलोकन करेंगे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।