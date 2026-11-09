छठ पर मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद के लिए चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन, 10 नवंबर को होगी रवाना

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। छठ पर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद के बीच अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 09168 मुजफ्फरपुर-अहमदाबाद विशेष ट्रेन 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर से सुबह चार बजे रवाना होगी। यह ट्रेन हाजीपुर और सोनपुर होते हुए सुबह 7:40 बजे छपरा पहुंचेगी। यहां ठहराव के बाद ट्रेन बलिया के लिए प्रस्थान करेगी।

छपरा से सुबह 7:40 बजे, वाराणसी दोपहर दो बजे पहुंचेगी रेलवे की ओर से जारी समय-सारिणी के अनुसार, ट्रेन सुबह 9:35 बजे बलिया, 11:10 बजे गाजीपुर सिटी और दोपहर दो बजे वाराणसी सिटी पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना होगी। निर्धारित समय के अनुसार, ट्रेन रात 11:10 बजे लखनऊ पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर इसका ठहराव निर्धारित किया गया है।

तीसरे दिन रात 12:55 बजे पहुंचेगी अहमदाबाद मुजफ्फरपुर से रवाना होने के बाद ट्रेन अगले दिन उज्जैन होते हुए शाम 6:45 बजे रतलाम पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा जारी रखते हुए तीसरे दिन रात 12:55 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। छठ पर्व के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को इस विशेष ट्रेन से राहत मिलने की उम्मीद है।