छठ पर घर लौटना होगा आसान! दिल्ली से पटना के लिए एसी स्पेशल ट्रेन, कब और कहां से चलेगी ये भी जानिए

जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व पर बिहार आने और पर्व के बाद वापस दिल्ली लौटने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। त्योहार के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राजेंद्रनगर और नई दिल्ली के बीच एक जोड़ी एसी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 02309/02310 के परिचालन से दिल्ली और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

इस ट्रेन का परिचालन 11 नवंबर से शुरू होगा। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी। रेलवे की इस पहल से नियमित ट्रेनों में सीटों की कमी के बीच यात्रियों को एक और विकल्प उपलब्ध होगा। 11 नवंबर से राजेंद्रनगर से खुलेगी एसी पूजा स्पेशल गाड़ी संख्या 02309 राजेंद्रनगर-नई दिल्ली एसी पूजा स्पेशल 11 नवंबर से 20 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। यह ट्रेन राजेंद्रनगर से रात 20:10 बजे प्रस्थान करेगी।

इसके बाद 20:23 बजे पटना और 20:45 बजे दानापुर पहुंचेगी। आगे आरा, बक्सर, डीडीयू, प्रयागराज और गोविंदपुरी (कानपुर) स्टेशन पर ठहराव लेते हुए अगले दिन 15:00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इससे पटना सहित आसपास के जिलों के यात्रियों को दिल्ली जाने में सुविधा होगी।