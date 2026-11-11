छपरा से टाटा जाना हुआ आसान, रेलवे ने चलाई दो फेरे की स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। छठ महापर्व पर बिहार आने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने टाटानगर और छपरा के बीच दो फेरे के लिए त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 08185/08186 टाटानगर-छपरा-टाटानगर स्पेशल ट्रेन नवंबर में दोनों दिशाओं से दो-दो दिन परिचालित होगी। इससे छठ पर घर लौटने और पर्व के बाद वापस जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।

टाटानगर से शाम 6:10 बजे खुलेगी ट्रेन रेलवे के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 08185 टाटानगर-छपरा विशेष ट्रेन 12 और 17 नवंबर को टाटानगर से शाम 6:10 बजे प्रस्थान करेगी। रास्ते में चांडिल, पुरुलिया, बोकारो स्टील सिटी, चंद्रपुरा, धनबाद, चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, बरौनी, शाहपुर पटोरी, हाजीपुर और सोनपुर स्टेशन पर ठहराव होगा। अगले दिन सुबह 10:30 बजे ट्रेन छपरा पहुंचेगी।