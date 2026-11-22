जागरण संवाददाता, छपरा। छपरा सदर अस्पताल में नवजातों की जिंदगी महज बेड की कमी और रात में जांच की सुविधा नहीं होने के बीच दम तोड़ रही है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई (एमसीएचसी) में एक नवजात की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। स्वजन का आरोप है कि रात में अल्ट्रासाउंड नहीं होने और स्पेशल न्यूबार्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में बेड खाली नहीं रहने के कारण नवजात को समय पर इलाज नहीं मिल सका।

रात में अल्ट्रासाउंड नहीं, प्रसव के बाद बिगड़ी स्थिति डोरीगंज थाना क्षेत्र के मूसेपुर निवासी रवि कुमार की पत्नी साक्षी कुमारी 21 नवंबर की रात प्रसव के लिए सदर अस्पताल पहुंची थीं। रात करीब एक बजे महिला चिकित्सक डॉ. सरिता ने उन्हें अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। हालांकि, रात में अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच नहीं हो सकी। इसी दौरान उनका सामान्य प्रसव हुआ। नवजात प्रीमेच्योर था और उसे विशेष चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत थी।