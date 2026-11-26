छपरा सदर अस्पताल में गजब लापरवाही: खांसी की दवा लेने गया था मरीज, डॉक्टर ने पर्ची पर लिख दी कुत्ता काटने की सुई
छपरा सदर अस्पताल में एक मरीज को खांसी के इलाज के लिए कुत्ता काटने वाली सुई लिख दी गई, जिससे चिकित्सकीय लापरवाही का मामला सामने आया है।
HighLights
खांसी के मरीज को कुत्ता काटने की सुई लिखी गई।
सदर अस्पताल में चिकित्सकीय लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया।
फिजिशियन की कमी से आयुष चिकित्सकों पर निर्भरता बढ़ी है।
जागरण संवाददाता, छपरा। सदर अस्पताल के ओपीडी स्थित मेडिसिन विभाग में चिकित्सकीय लापरवाही का मामला सामने आया है। खांसी की शिकायत लेकर इलाज कराने पहुंचे मरीज को चिकित्सक ने कुत्ता काटने के बाद दी जाने वाली सुई लिख दी।
इस घटना ने सदर अस्पताल की चिकित्सकीय व्यवस्था और मरीजों की जांच-पड़ताल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बिना बीमारी की जानकारी समझे दवा लिख रहे
पीड़ित मरीज मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साढ़ा मठिया निवासी राजेश चौधरी हैं। उन्होंने बताया कि खांसी होने पर वह सदर अस्पताल के मेडिसिन विभाग स्थित कमरा नंबर आठ में इलाज कराने पहुंचे थे। वहां अपनी बीमारी बताने के बाद चिकित्सक ने उनकी पर्ची पर कुत्ता काटने की सुई लिख दी।
मरीज का आरोप है कि चिकित्सक उनकी बात ठीक से सुन भी नहीं रहे थे और बिना बीमारी की जानकारी समझे दवा लिख रहे थे। इस घटना से वह हैरान रह गए।
फिजिशियन के अभाव में आयुष चिकित्सकों के भरोसे मेडिसिन विभाग
जानकारी के अनुसार, सदर अस्पताल के मेडिसिन विभाग में नियमित फिजिशियन की उपलब्धता नहीं होने के कारण मरीजों का इलाज आयुष चिकित्सकों के भरोसे हो रहा है। ऐसे में मरीजों की बीमारी का सही आकलन और उपचार को लेकर चिंता बढ़ रही है।
इस संबंध में उपाधीक्षक डॉ. केएम दुबे ने बताया कि अस्पताल प्रशासन को इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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