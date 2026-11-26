जागरण संवाददाता, छपरा। सदर अस्पताल के ओपीडी स्थित मेडिसिन विभाग में चिकित्सकीय लापरवाही का मामला सामने आया है। खांसी की शिकायत लेकर इलाज कराने पहुंचे मरीज को चिकित्सक ने कुत्ता काटने के बाद दी जाने वाली सुई लिख दी।

इस घटना ने सदर अस्पताल की चिकित्सकीय व्यवस्था और मरीजों की जांच-पड़ताल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिना बीमारी की जानकारी समझे दवा लिख रहे

पीड़ित मरीज मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साढ़ा मठिया निवासी राजेश चौधरी हैं। उन्होंने बताया कि खांसी होने पर वह सदर अस्पताल के मेडिसिन विभाग स्थित कमरा नंबर आठ में इलाज कराने पहुंचे थे। वहां अपनी बीमारी बताने के बाद चिकित्सक ने उनकी पर्ची पर कुत्ता काटने की सुई लिख दी।