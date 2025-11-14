Chapra Vidhan Sabha Chunav Result: छपरा से खेसारी लाल यादव आगे, बीजेपी की छोटी कुमारी पीछे

डिजिटल डेस्क, छपरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा रही उनमें से एक सारण लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली छपरा विधानसभा सीट भी है। इस सीट से भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव राजद के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खेसारी लाल यादव के खिलाफ बीजेपी ने छोटी कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं जन सुराज से जय प्रकाश सिंह चुनावी मैदान में हैं।

शुरुआती रुझान में खेसारी लाल 52 वोटों से आगे हैं। बीजेपी की छोटी कुमारी उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं। पिछले दो चुनाव की अगर बात करें(Chapra vidhan sabha Election Result 2025) तो 2015 और 2020 में बीजेपी के डॉ. सी एन गुप्ता यहां से दो बार विधायक रह चुके हैं। वहीं 1957 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के राम प्रभुनाथ सिंह विधायक बने थे। 2025 के चुनाव में इस सीट पर काफी गहमागहमी देखने को मिल रही है।