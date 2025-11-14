Alinagar vidhan sabha Chunav Result: मैथिली ठाकुर vs बिनोद मिश्रा में कांटे की टक्कर, 60% वोटों में छिपा फैसला!

डिजिटल डेस्क, अलीनगर(दरभंगा)। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अलीनगर नगर विधानसभा सीट की चर्चा खूब हुई। दरअसल इस सीट पर भाजपा ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है और यही कारण है कि हर किसी की नजर इस सीट पर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अलीनगर में बीजेपी की मैथिली ठाकुर और राजद के बिनोद मिश्रा में मुख्य मुकाबला(Alinagar vidhan sabha Election Result 2025) माना जा रहा है। वहीं अन्य दलों की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बिप्लव कुमार चौधरी को अलीनगर से अपना उम्मीदवार बनाया है। अलीनगर में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।