Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Alinagar vidhan sabha Chunav Result: मैथिली ठाकुर vs बिनोद मिश्रा में कांटे की टक्कर, 60% वोटों में छिपा फैसला!

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:05 AM (IST)

     Alinagar  election Result: दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट इस बार चर्चा में है, क्योंकि भाजपा ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा है। यहाँ भाजपा की मैथिली ठाकुर और राजद के बिनोद मिश्रा के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। 2025 के चुनाव में 60.18% मतदान हुआ। 2020 में वीआईपी के मिश्री लाल यादव यहाँ से विधायक चुने गए थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    अलीनगर विधानसभा रिजल्ट

    डिजिटल डेस्क, अलीनगर(दरभंगा)। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अलीनगर नगर विधानसभा सीट की चर्चा खूब हुई। दरअसल इस सीट पर भाजपा ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है और यही कारण है कि हर किसी की नजर इस सीट पर है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अलीनगर में बीजेपी की मैथिली ठाकुर और राजद के बिनोद मिश्रा में मुख्य मुकाबला(Alinagar vidhan sabha Election Result 2025) माना जा रहा है। वहीं अन्य दलों की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बिप्लव कुमार चौधरी को अलीनगर से अपना उम्मीदवार बनाया है। अलीनगर में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 

    2025 के चुनाव में अलीनगर में 60.18 प्रतिशत मतदान(Bihar vidhan sabha chunav Result) हुआ है। वहीं पिछले चुनाव की अगर बात करें तो  2010 में हुए चुनाव में यहां आरजेडी के अब्दुल बारी विजयी रहे थे। 2020 में इस सीट से मुकेश सहनी के वीआईपी के मिश्री लाल यादव विधायक चुने गए थे।