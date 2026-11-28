संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। सर्दियों में कोहरे के कारण सोनपुर और छपरा होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

पूर्व मध्य रेलवे ने एक दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद करने और कई के फेरों में कटौती करने का निर्णय लिया है।

इससे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है।



रेलवे के निर्णय के अनुसार, बरौनी-अंबाला हरिहर एक्सप्रेस की दोनों दिशाओं की सेवाएं रद रहेंगी। बरौनी-अंबाला ट्रेन तीन दिसंबर से एक मार्च तक और अंबाला-बरौनी ट्रेन एक दिसंबर से 27 फरवरी तक नहीं चलेगी।