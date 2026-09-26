जागरण संवाददाता, छपरा। चुनाव में अक्सर प्रत्याशी की जमानत जब्त होने की चर्चा होती है। दरअसल, नामांकन के समय उम्मीदवार को निर्धारित जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। इसे आम बोलचाल में एनआर कटवाना कहा जाता है। चुनाव में निर्धारित न्यूनतम मत नहीं मिलने पर यही राशि जब्त हो जाती है।

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए जमानत राशि 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए पांच हजार रुपये निर्धारित है। यह राशि प्रमंडलीय आयुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी के नजारत कार्यालय में जमा कर उसकी रसीद लेनी होगी। नामांकन पत्र के साथ रसीद की मूल प्रति भी देनी होगी। निर्वाचन नियमों के अनुसार, पराजित प्रत्याशी को कुल वैध मतों का एक-छठा या उससे कम मत मिलने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। एक-छठे से अधिक मत प्राप्त करने वाले पराजित उम्मीदवार की राशि वापस कर दी जाती है। निर्वाचित प्रत्याशी की जमानत भी वापस होती है।