जागरण संवाददाता, छपरा। बिहार में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष घटक पैकेज योजना शुरू की है।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत पात्र मत्स्य किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं।

योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के मत्स्य कृषकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

इससे स्थानीय स्तर पर मछली उत्पादन बढ़ने के साथ दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी।

तालाब निर्माण से लेकर आधुनिक उपकरणों तक मिलेगी सहायता

योजना के तहत तालाब निर्माण, बोरिंग, पंपसेट, समरसेबुल, ट्यूबवेल, सोलर पंपसेट, मत्स्य इनपुट, शेड निर्माण और यांत्रिक एरेटर जैसी सुविधाओं के लिए अनुदान दिया जाएगा।

तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना के तहत न्यूनतम 0.4 एकड़ जलक्षेत्र में तालाब निर्माण के लिए प्रति इकाई अधिकतम 10.10 लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है।

इस पर सरकार 70 प्रतिशत अनुदान देगी। यह योजना राज्य के सभी जिलों के पात्र एससी, एसटी और अति पिछड़ा वर्ग के मत्स्य किसानों के लिए लागू है।

निजी या नौ वर्ष की लीज वाली जमीन पर मिलेगा लाभ

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निजी जमीन अथवा कम से कम नौ वर्ष की अवधि के लिए लीज पर ली गई भूमि होनी चाहिए। लीज का समझौता 1000 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पर होना अनिवार्य है।