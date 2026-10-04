जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस में महिला को थप्पड़ मारने वाला बेडरोल कर्मी गिरफ्तार, उत्तराखंड से छपरा GRP ने पकड़ा

जागरण संवाददाता, छपरा। छपरा कचहरी और ग्रामीण स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में महिला को थप्पड़ मारने के आरोपित बेडरोल कर्मी को जीआरपी ने उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित की पहचान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के नगरा थाना क्षेत्र के बेडखेड़ा निवासी मुन्ना लाल के पुत्र दीपक कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। वह जयनगर से अमृतसर जा रही 04651 ट्रेन के एस-4 कोच में तैनात था।