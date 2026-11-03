समस्तीपुर: 5 नवंबर तक हर रोज बंद रहेगा विद्यापतिधाम-मोहिउद्दीननगर रेलवे फाटक, नोट कर लें ऑप्शनल रूट 

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। विद्यापतिधाम और मोहिउद्दीननगर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित रेलवे समपार संख्या 15/बी/2 से होकर गुजरने वाले वाहन चालकों को अगले तीन दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

रेलवे ने 3, 4 और 5 नवंबर को रात के समय समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल की ओर से इस समपार पर रबरयुक्त सड़क सतह (रबराइज्ड रोड सरफेस) लगाने और ओवरहालिंग का कार्य कराया जाएगा।

हर दिन 14 घंटे बंद रहेगा फाटक रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 3 नवंबर की शाम छह बजे से 4 नवंबर की सुबह आठ बजे तक, 4 नवंबर की शाम छह बजे से 5 नवंबर की सुबह आठ बजे तक तथा 5 नवंबर की शाम छह बजे से 6 नवंबर की सुबह आठ बजे तक समपार संख्या 15/बी/2 से सड़क वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा।