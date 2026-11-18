जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के एनएच-122बी पर तेज रफ्तार का कहर एक परिवार की खुशियां छीन ले गया। थाना क्षेत्र के खनुआं गांव के पास मंगलवार की देर शाम तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से चार वर्षीय मासूम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

हादसे में उसके पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनके दोनों पैर टूटने की बात सामने आई है। फिलहाल बेगूसराय स्थित निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान खनुआं गांव निवासी सरोज साह के चार वर्षीय पुत्र रेयांश कुमार के रूप में हुई है। छठ मनाने गुजरात से गांव आए थे बताया जाता है कि सरोज गुजरात में मजदूरी करते हैं। छठ महापर्व को लेकर वह घर आए हुए थे। मंगलवार की शाम वह अपने पुत्र के साथ घर से एनएच की ओर जा रहे थे।