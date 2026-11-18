जागरण संवाददाता, शेखपुरा। जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र में थाना से करीब 600 मीटर आगे बुधवार सुबह सड़क हादसा हो गया।

सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान वैशाली जिले के गरौल धानी निवासी हरिश्चन्द चौरसिया की पत्नी सुनीता देवी के रूप में हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र के जियर गांव से एक परिवार के लोग बच्चे के मुंडन कार्यक्रम के लिए देवघर जा रहे थे।

अर्टिगा गाड़ी में सवार थे 12 लोग

अर्टिगा गाड़ी में कुल 12 लोग सवार थे। इनमें मह‍िला-पुरुष के साथ बच्‍चे भी थे। लेकिन मुंडन की खुश‍ियों को ग्रहण लग गया। चालक के नियंत्रण खोने से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्‍त हो गई। इसके बाद चीख-पुकार मच गई।