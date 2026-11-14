छठ मनाने गुजरात से समस्तीपुर लौटे किशोर की गला काटकर हत्या, रात 8 बजे आया था एक कॉल; सुबह बगीचे में मिली लाश

संवाद सहयोगी, शाहपुर पटोरी(समस्तीपुर)। धमौन में किशोर की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई । मृतक की पहचान धमौन निवासी राजनीति राय के पुत्र दीपक कुमार (17) के रूप में की गई है।

युवक गुजरात में रहकर प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह पर्व में शामिल होने के लिए 10 दिन पहले घर आया था। शुक्रवार की रात 8 बजे उसे फोन कर किसी ने बुलाया। वह देर तक देर रात तक घर नहीं लौटा। घर के लोग चिंतित हो गए थे।

गला काटकर हत्या अहले सुबह लोगों ने उसका शव लाला गाछी में देखा। चाकू से उसकी गला काटकर हत्या की गई है तथा शरीर पर कई जगह गहरे जख्म का निशान है। लाल गाछी में कई जगह खून फैला हुआ है और वहां किसी अनजान व्यक्ति का चप्पल भी है।

घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी वीरेंद्र कुमार मेधावी तथा थाना अध्यक्ष अनिल कुमार पूरी टीम के साथ पहुंच गए हैं। इस संबंध में डीएसपी वीरेंद्र कुमार मेधावी ने बताया कि एफएसएल की टीम बुला ली गई है और डॉग स्क्वायड की टीम पहुंचने वाली है। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।