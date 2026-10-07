समस्तीपुर के जोगिया मठ में युवक को मारी गोली, दो राउंड फायरिंग, एक गोली पैर में लगी

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के आधारपुर पंचायत स्थित जोगिया मठ में बुधवार की शाम बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना में युवक को बायें पैर में एक गोली लगी है। जबकि, दूसरी गोली मिसफायर हो गई।

गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक की पहचान गांव के ही वार्ड 5 के उमेश महतो के पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद कर्पूरीग्राम थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन शुरू कर दी। जख्मी ने बताया कि वह मठ के समीप खड़ा था। इसी बीच कुंदन और प्रशांत नामक गांव के ही दो युवकों ने उसे निशाना बनाते हुए गोली चलाई। एक गोली उसे लगी है। उसने बताया कि उन लोगों से पुराना विवाद चला आ रहा है।

इसी रंजिश के बीच कुछ समय पहले उन लोगों ने भाई पर पिस्टल तान दिया था। मुझे भी मारने की धमकी दी थी। पुलिस टीम घटना को लेकर पूछताछ करने के साथ ही घटना के कारणों और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है।