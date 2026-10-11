समस्तीपुर में जिस गंगाजल से होनी थी कलश स्थापना, उसे लेने गए शुभम की बाया नदी में डूबकर मौत

जागरण संवाददाता, विद्यापतिनगर (समस्तीपुर)। घर में शारदीय नवरात्र की तैयारी थी। कलश स्थापना के लिए गंगाजल लाने और स्नान करने की योजना के साथ 18 वर्षीय शुभम कुमार अपने चाचा के साथ निकला था।

परिवार को उम्मीद थी कि घर में पूजा-पाठ के साथ नवरात्र का शुभारंभ होगा, लेकिन कुछ ही देर में खुशियां मातम में बदल गईं। विद्यापतिनगर की बाया नदी के कष्टहरणी घाट पर स्नान करने के दौरान गहरे पानी में डूबने से शुभम की मौत हो गई।

घंटों की मशक्कत के बाद उसका शव नदी से निकाला गया। शव देखते ही स्वजन की चीख-पुकार से घाट का माहौल गमगीन हो गया। चाचा के साथ पहुंचा था घाट मृतक की पहचान दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के कामराव गांव निवासी मनोज कुमार महतो के पुत्र शुभम कुमार (18) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, शुभम रविवार को अपने चाचा सरोज महतो के साथ ऑटो से बाजिदपुर पंचायत स्थित कष्टहरणी घाट पहुंचा था। उसे शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना के लिए स्नान करने और गंगाजल लेने आया था।

गहरे पानी में जाने से डूबा घाट पर स्नान करने के दौरान शुभम नदी के गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही घाट पर मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और गोताखोरों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी देर तक चले खोज अभियान के बाद शुभम का शव नदी से बाहर निकाला गया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार के लोग भी घाट पर पहुंच गए।

शव देखते ही मचा कोहराम शुभम का शव देखते ही स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिजनों की चीत्कार से घाट पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। जिस घर में नवरात्र की पूजा की तैयारी चल रही थी, वहां युवक की मौत से मातम पसर गया। परिवार के लिए यह हादसा किसी वज्रपात से कम नहीं था।