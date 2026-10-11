शिवहर में कलश शोभा यात्रा के दौरान रथ का ब्रेक फेल, महिला व बच्चे सहित 15 जख्मी, मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, शिवहर। शारदीय नवरात्र के पहले दिन कलश लेकर निकले श्रद्धालुओं की खुशियों के बीच अचानक चीख-पुकार मच गई। जलबोझी कर लौट रही कलश शोभा यात्रा के दौरान नवाब हाईस्कूल के पास ढलान पर रथ का ब्रेक फेल हो गया।

इससे रथ अनियंत्रित होकर लुढ़क गया और उसकी चपेट में आने से महिला, पुरुष, किशोरी और बच्चों समेत 15 लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। घायलों को आनन-फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया।

ढलान पर अनियंत्रित हुआ रथ नवयुवक दुर्गा पूजा समिति, चिकनौटा की ओर से रविवार को गाजे-बाजे और रथ के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली गई थी। इसमें सैकड़ों किशोरी, युवती, महिला, बच्चे और अन्य श्रद्धालु शामिल थे। जलबोझी के बाद सभी लौट रहे थे। इसी दौरान नवाब हाईस्कूल के पास चिकनौटा जाने वाली सड़क के ढलान पर रथ का ब्रेक फेल हो गया। इसके बाद रथ लुढ़कने लगा और उसकी चपेट में आकर कई श्रद्धालु घायल हो गए।

एक की हालत गंभीर, दोनों पैर टूटे हादसे में रूपलाल महतो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनके दोनों पैर टूट गए हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया। वहीं, कई महिलाओं के सिर में चोट आई है। बच्चों को भी चोटें लगी हैं। घायलों में अनिकेत कुमार (5), धीरज कुमार (9), हीरालाल कुमार (10), नीरज कुमार (10), रवि (8), रागिनी रवि (11) और रामपरी देवी रवि (44) सहित अन्य लोग शामिल हैं।

सदर अस्पताल में जुटी भीड़ घटना के बाद घायलों को सरोजा सीताराम सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों के स्वजन और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ अस्पताल में जुट गई। घटना की जानकारी मिलने पर नगर सभापति राजन नंदन सिंह, एसडीपीओ अनुशील कुमार, नगर थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और सिविल सर्जन डॉ. आरके सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।