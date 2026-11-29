जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Teacher Suspended Fake Attendance: बिना सूचना विद्यालय से अनुपस्थित रहने और ई शिक्षाकोष पोर्टल पर फोटो से फोटो लेकर फर्जी उपस्थिति दर्ज करने के आरोप में प्राथमिक विद्यालय अकोना, सिंघिया के विद्यालय अध्यापक सचिन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जमालुद्दीन ने जांच के बाद यह कार्रवाई की है और निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, शिवाजीनगर तय किया गया है। निरीक्षण और जांच में हुआ खुलासा सिंघिया के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने 19 नवंबर 2026 को प्राथमिक विद्यालय अकोना का निरीक्षण किया था, जिसमें शिक्षक सचिन कुमार 18 नवंबर से बिना सूचना अनुपस्थित मिले। बीईओ ने 19 नवंबर को स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन तय समय में जवाब नहीं मिला, जिसके बाद ई शिक्षाकोष पोर्टल की जांच में 18 से 21 नवंबर तक फोटो से फोटो लेकर फर्जी हाजिरी दर्ज करने का मामला सामने आया।