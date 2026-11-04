बच्चों की सेहत से खिलवाड़: समस्तीपुर में स्नैक्स फैक्ट्री पर छापेमारी, पांच हजार पैकेट नष्ट

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Snacks Factory Raid: क्या आपके बच्चों के हाथ में मौजूद स्नैक्स का पैकेट एक्सपायर्ड तो नहीं है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ के मामलों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब बहुत कड़ा रुख अपना लिया है।

इसी कड़ी में विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध रूप से चल रहे कारखाने पर शिकंजा कसा है। बड़ी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामा स्वामी वेंकट रमन शर्मा के नेतृत्व में कल्याणपुर स्थित फिंगर चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री चटरपटर स्नैक्स में औचक छापेमारी की गई। इस दौरान मौके से करीब पांच हजार एक्सपायर्ड और बिना विनिर्माण तिथि अंकित किए गए पैकेट बरामद किए गए। प्रशासनिक टीम ने इन सभी अमानक और एक्सपायर्ड पैकेटों को मौके पर ही आग के हवाले कर पूरी तरह नष्ट कर दिया।