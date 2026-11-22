संवाद सहयोगी, सरायरंजन (समस्तीपुर)। Samastipur Medical College MBBS Session: सरायरंजन प्रखंड के नरघोघी स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में रविवार को एमबीबीएस के पहले बैच की पढ़ाई का विधिवत शुभारंभ हुआ।

व्हाइट कोट सेरेमनी में 49 नवप्रवेशित विद्यार्थियों ने सफेद कोट धारण कर चिकित्सा जगत में अपनी नई शुरुआत की।

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने समारोह का उद्घाटन किया और कहा कि यह सरायरंजन व समस्तीपुर के लिए गौरव की बात है।

आधुनिक तकनीक व एआई का भरोसा

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से 50 सीटों की स्वीकृति मिलने के बाद शैक्षणिक सत्र 2026 27 शुरू हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सा का उद्देश्य केवल उपचार ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा भी है।