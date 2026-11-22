संवाद सहयोगी, सरायरंजन (समस्तीपुर)। Shriram Jankee Medical College Sarairanjan: प्रखंड के नरघोघी स्थित श्रीराम जानकी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में रविवार को एमबीबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रथम शैक्षणिक सत्र 2026 का विधिवत शुभारंभ होगा।

इस समारोह में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार मुख्य अतिथि होंगे और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी अध्यक्षता करेंगे।

भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तथा कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

स्वास्थ्य व शिक्षा को नई दिशा

प्रथम एमबीबीएस सत्र का शुभारंभ जिले की चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे समस्तीपुर व आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई के बेहतर अवसर मिलेंगे।

मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के पूर्ण रूप से संचालित होने से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को दूसरे शहरों में जाने की मजबूरी भी कम होने की उम्मीद है। व्हाइट कोट व शपथ समारोह कालेज के प्राचार्य डॉ. एसके कर्ण ने बताया कि रविवार को प्रथम बैच के विद्यार्थियों की पढ़ाई का औपचारिक शुभारंभ होने के साथ ओरिएंटेशन, ओथ और व्हाइट कोट सेरेमनी आयोजित होगी। स्वास्थ्य मंत्री नवप्रवेशित छात्र छात्राओं को व्हाइट कोट पहनाएंगे और मानव सेवा, चिकित्सीय नैतिकता व मरीजों के प्रति संवेदनशीलता के साथ दायित्व निभाने का संकल्प दिलाएंगे। कालेज को एमबीबीएस की 50 सीटों पर नामांकन एवं पढ़ाई संचालन की अनुमति मिली है।