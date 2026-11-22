जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन के पास से गुजरने वाले वाहन चालकों को अगले पांच दिनों तक अपना रास्ता बदलना होगा। समपार संख्या 24 पर सड़क मरम्मत कार्य के कारण यहां से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी।

ऐसे में इस रास्ते से रोजाना गुजरने वाले लोगों को परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना होगा। रेलवे ने इसके लिए समपार संख्या 25 से आवागमन की व्यवस्था की है।

26 नवंबर शाम छह बजे तक बंद रहेगा रास्ता

रेलवे की ओर से समपार संख्या 24 पर सड़क की मरम्मत कराई जानी है। इसको लेकर उक्त समपार से सड़क यातायात बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

26 नवंबर की शाम छह बजे तक यहां से किसी भी सड़क वाहन को गुजरने की अनुमति नहीं होगी। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही इस रास्ते पर यातायात सामान्य होने की संभावना है।

समपार संख्या 25 से गुजरेंगे वाहन

समपार संख्या 24 बंद रहने के दौरान वाहन चालकों के लिए समपार संख्या 25 को वैकल्पिक रास्ते के रूप में निर्धारित किया गया है। वाहन चालक इस रास्ते का इस्तेमाल कर रेलवे लाइन पार कर सकेंगे। इसके लिए आसपास की ग्रामीण सड़कों को जोड़ते हुए मार्ग परिवर्तन की व्यवस्था की गई है।