समस्तीपुर में सड़क पार करते समय काल बनी अज्ञात गाड़ी, 18 साल के संतोष की मौत, विरोध में सड़क जाम

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। बिहार में समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के मोख्तियारपुर सलखन्नी में बुधवार को एसएच-88 पर सड़क दुर्घटना में 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोख्तियारपुर सलखन्नी निवासी राजेश महतो के पुत्र संतोष कुमार (18) के रूप में हुई है। घटना वार्ड संख्या दो स्थित कुशवाहा चौक के पास हुई।

मिली जानकारी के अनुसार, संतोष कुमार सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम युवक की मौत के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर एसएच-88 पर सड़क जाम कर दिया। इससे सड़क पर वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ। सड़क जाम कर रहे लोग मृतक के स्वजन को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे।