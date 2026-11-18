जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। रेल यात्रियों को स्टेशन पर बेहतर खानपान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समस्तीपुर रेल मंडल ने पहल तेज कर दी है।

मंडल के चार प्रमुख स्टेशनों पर खानपान से जुड़ी नई यूनिट खोलने के लिए रेलवे ने निविदा प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत रुसेरा घाट, पूर्णिया कोर्ट और बनमनखी स्टेशन पर जनरल रिफ्रेशमेंट यूनिट (जीआरयू) खोली जायेगी।

वहीं बगहा स्टेशन पर मल्टीपरपज कैटरिंग यूनिट शुरू करने की योजना है। इन सभी यूनिट का संचालन पांच साल की अवधि के लिए किया जायेगा।

तीन स्टेशनों पर मिलेगी खानपान की सुविधा

रेलवे की योजना के अनुसार रुसेरा घाट, पूर्णिया कोर्ट और बनमनखी स्टेशन पर एक-एक जीआरयू यूनिट स्थापित की जायेगी। इन यूनिट के शुरू होने से यात्रियों को स्टेशन परिसर में ही खाने-पीने की चीजें उपलब्ध हो सकेंगी।

खासकर ट्रेन के इंतजार में रहने वाले यात्रियों को चाय, नाश्ता और अन्य खाद्य सामग्री खरीदने के लिए स्टेशन परिसर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इससे यात्रियों का समय भी बचेगा और सफर के दौरान खानपान की परेशानी कम होगी।