जीविका दीदियों को मिल सकते 15 हजार से 2 लाख तक, समस्तीपुर में रोजगार ऋण के लिए 8 तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। SamastipurJivika Didi Loan: ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बार फिर बड़ा कदम उठाया गया है।

समस्तीपुर जिले में जीविका निधि के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस नई पहल से हजारों महिलाओं के जीवन में खुशहाली और आर्थिक मजबूती आएगी।

दस हजार का लक्ष्य

इस बार जिले की 10 हजार जीविका दीदियों को रोजगार के लिए ऋण देने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इच्छुक और योग्य महिलाएं आगामी 8 नवंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। इस वित्तीय सहायता से महिलाएं या तो नया कारोबार शुरू कर सकेंगी या अपने पुराने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगी।