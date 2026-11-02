जीविका दीदियों को मिल सकते 15 हजार से 2 लाख तक, समस्तीपुर में रोजगार ऋण के लिए 8 तक करें आवेदन
Jivika Nidhi Portal:समस्तीपुर में 10,000 जीविका दीदियों को 8 नवंबर तक मोबाइल ऐप के जरिए 15 हजार से 2 लाख ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। SamastipurJivika Didi Loan: ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बार फिर बड़ा कदम उठाया गया है।
समस्तीपुर जिले में जीविका निधि के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस नई पहल से हजारों महिलाओं के जीवन में खुशहाली और आर्थिक मजबूती आएगी।
दस हजार का लक्ष्य
इस बार जिले की 10 हजार जीविका दीदियों को रोजगार के लिए ऋण देने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इच्छुक और योग्य महिलाएं आगामी 8 नवंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। इस वित्तीय सहायता से महिलाएं या तो नया कारोबार शुरू कर सकेंगी या अपने पुराने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगी।
रोजगार के कई विकल्प
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उनकी जरूरत और पात्रता के आधार पर 15 हजार से दो लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा।
इस राशि से किराना दुकान, सिलाई-कढ़ाई, डेयरी, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कई तरह के लघु उद्योग शुरू किए जा सकते हैं।
मोबाइल एप से आवेदन
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन जीविका निधि मोबाइल एप के जरिए ऑनलाइन करना होगा। इसमें आधार और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आसान शर्तें और ब्याज
इस ऋण पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज निर्धारित किया गया है, जिसकी चुकाने की अवधि राशि के अनुसार तय होगी।
पहले चरण की शानदार सफलता के बाद अब दूसरे चरण में हजारों महिलाओं को इस योजना से जोड़कर उनके सपनों को नई उड़ान दी जा रही है।
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