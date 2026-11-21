जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। हसनपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना के बाद एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया।

इलाज के लिए अस्पताल ले जाए जा रहे एक घायल युवक को बीच रास्ते में आधा दर्जन अज्ञात लोगों ने घरवालों के कब्जे से जबरन छीन लिया और फरार हो गए।

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि, पुलिस और स्वजन की तत्परता से की गई खोजबीन के बाद शनिवार की सुबह में ही युवक को गढ़पुरा रेलवे ढाला के समीप बेहोशी की हालत में बरामद कर लिया गया।

घायल युवक की पहचान बड़गांव पंचायत के बहत्तर ग्राम निवासी मो. कयूम के 23वर्षीय पुत्र मो. सदरे आलम के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक, हसनपुर-बिथान मुख्य पथ स्थित बड़गांव गांव के पास शनिवार सुबह करीब 5.30 बजे एक अनियंत्रित टेंपो ने मो. सदरे आलम को जोरदार ठोकर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

हादसे के बाद जुटे स्थानीय राहगीरों ने आनन-फानन में इसकी सूचना उसके स्वजन को दी। मौके पर पहुंचे स्वजन ने घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही वे हसनपुर बाजार स्थित पेट्रोल पंप के समीप पहुंचे, पहले से घात लगाए 5 से 6 की संख्या में अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया। इससे पहले कि घरवाले कुछ समझ पाते, आरोपियों ने घायल युवक को जबरन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना से बदहवास स्वजन ने तुरंत स्थानीय थाने की पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया।