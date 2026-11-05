समस्तीपुर के गंगापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद ताजपुर समस्तीपुर पथ जाम

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Gangapur Murder: मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर में गुरुवार की शाम करीब 8:10 बजे अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी।

मृतक की पहचान बाघी गांव निवासी कमल सिंह के पुत्र सोनू सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।

पुलिस कर रही जांच

हत्या की सूचना मिलते ही मुसरीघरारी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। युवक को किस परिस्थिति में और किसने गोली मारी, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है।